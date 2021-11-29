Сябитова объяснила, почему мужчинам важна красота женщины

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала, почему красивую женщину не может заменить заботливая и понимающая.

Роза Сябитова объяснила, почему мужчины мечтают о красивой женщине и избегают тех, которые могут предложить лишь внутреннюю красоту.

"Во-первых (по опросу мужчин), красивая (ухоженная) женщина даёт им возможность получить удовольствие от тщеславия, а вот некрасивая вообще никакого удовольствия на людях не даёт", — пишет телесваха в своём Instagram-аккаунте.

Ошибка женщины, по мнению Сябитовой, заключается в том, что она считает, что уют, тепло, сочувствие и понимание может компенсировать отсутствие красоты.

"Если говорить про сочувствие, то имея опыт потери любви любимой женщины, сочувствие от старой и некрасивой женщины, причём чужой, ему ни к чему. Теперь — тепло. А разве тепло это приоритеты только некрасивой женщины? Красивая тоже способна его дать", — объясняет профессиональная сваха.

Главный аргумент Сябитовой в пользу её утверждения звучит весьма забавно.

"Мужчины считают, что отношения с некрасивой женщиной — это приглашение в невроз", — объясняет звезда ТВ.

Телеведущая уверена, что мужчины предпочитают тех женщин, которые могут сделать себя красивой и привлекательной, не взирая на исходные данные.

"Вот эти женщины и есть самые лучшие для отношений и для счастья. Так считают мужчины!" — уверяет Сябитова.

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