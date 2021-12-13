Подписчики обрушились на Волочкову из-за смерти её кота

Подписчики Анастасии Волочковой заметили, что животные в доме балерины мрут слишком часто. Очередной кот танцовщицы скоропостижно скончался, что послужило поводом отчитать Анастасию за неумение ухаживать за животными.

Кот Волочковой Лакки

Волочкова пожаловалась подписчикам на утрату пушистого усатого друга по имени Лакки.

"Ему было четыре годика. Он сгорел за два дня. Мы все очень его любили. Это был коточеловек. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней… Дом без этого ангела словно опустел", — написала экс-прима Большого театра в своём Instagram-аккаунте.

Жалоба балерины, однако, вызвала сочувствие не у всех подписчиков. Некоторые фолловеры заподозрили, что Волочкова как-то косвенно виновата в гибели животного. Интернет-пользователи вспомнили, что коты у балерины долго не живут.

"Соболезную. Но это уже второй кот у вас, который умирает в раннем возрасте", — отметили в Сети.

Волочкова объяснила, что о смерти любимца она не говорила сорок дней. Эта деталь удивила фолловеров, которые поинтересовались в шутку, был ли кот крещён, чтобы на него распространялись христианские традиции поминания в сороковой день после смерти.

"А зачем 40 дней ждать? Это какой-то рубеж?" — задавались вопросом подписчики.

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