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Волочкова нарядила уличную ель: "Писать опасно — может коротнуть"

Шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова украсила уличную ель гирляндами. Хейтеры поинтересовались, не та ли это легендарная ёлочка, возле которой был сделан скандальный снимок.

Волочкова нарядила уличную ель: "Писать опасно — может коротнуть"

Живая ель во дворе особняка балерины сказочно преобразилась. Вечнозелёная красавица осветилась сотнями мелких жёлтых огоньков.

Такое волшебство танцовщице помогли устроить профессиональные декораторы.

Волочкова объяснила, что её душа требует праздника всегда.

"Огоньки на фасаде моего дома зажигаются каждый вечер и ночь. И вот вчера ребята полностью обновили эти гирлянды… Сердечная благодарность! У меня самый яркий и красивый дом. У ребят заказы уже расписаны до Нового года, но к Рождеству, возможно, ребята найдут время или к весне", — рассказала звезда русского балета.

Подписчики Анастасии тут же вспомнили скандальную историю с ёлочкой и взглянули на новогоднее дерево под другим углом.

Зловредные хейтеры тут же принялись язвить по поводу ёлочки.

"Красивая только писать за ней опасно — может коротнуть";

"Новый праздничный туалет, круто";

"Это та ёлочка под которой Вы писали? Как же ей идёт этот декор. Попросите соседку, пускай Вас сфоткает и под новогодней ёлочкой, а то наверное заскучала соседка", — язвили фолловеры.

Поклонники балерины по достоинству оценили праздничный декор во дворе дома балерины.

"Уважаемая Анастасия! Это красота будет радовать не только Вас, но и всех! Мира, Добра и Любви всем в Новом году!";

"Хотелось-бы у вас в гостевом доме погостить в такой красоте и новогодней сказке", — писали добросердечные интернет-пользователи под постом Волочковой.

Летом разразился скандал. Соседи сфотографировали балерину, когда она присела на своём участке по нужде. Пикантное фото попало в Сеть. 

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Автор: Елена Былкина
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