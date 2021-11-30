Ургант высмеял схожее название нового штамма COVID-19 с псевдонимом рэпера

Иван Ургант обнаружил схожесть в названии нового штамма коронавирусной инфекции (Омикрон) с псевдонимом известного российского рэпера Мирона Фёдорова (Оксимирон).

Во время шоу "Вечерний Ургант" телеведущий поинтересовался у своего коллеги Дмитрия Хрусталёва, загрузил ли он себе на телефон новое обновление COVID-19 под названием "Омикрон". Шоумен также пошутил, что наименование новой разновидности коронавируса отсылает к творчеству исполнителя Оксимирона, который 1 декабря выпустит свою музыкальную пластинку.

"Тяжелее всего новость о новом штамме воспринял Оксимирон. Шесть лет человек готовился выпустить новый альбом, и тут за два дня его обходит штамм с таким же названием", — сказал Ургант.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выявлении в ЮАР разновидности COVID-19 "омикрон" с 32 мутациями. Этот вариант может представлять бóльшую опасность, чем дельта-штамм.

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