В Японии установили первый случай заражения штаммом "омикрон"

Анонимный источник, приближенный к японским властям, заявил, что во вторник, 20 ноября, в стране появился первый инфицированный омикрон-вариантом коронавируса человек.

Как сообщил источник, носителем недавно появившегося штамма стал 30-летний мужчина из Намибии. Об этом узнали в воскресенье, 28 ноября, в аэропорту недалеко от Токио после теста на заражение COVID-19. Специалисты выяснили, что болезнь прилетевшего в Японию человека вызвана вирусом с мутацией "омикрон", передаёт Kyodo.

Чтобы обезопасить граждан от омикрон-варианта, японские власти на месяц приостановили оформление виз для иностранцев. Если недавно возникший штамм окажется опасным, ограничения продлят, подчеркнули политики.

Ранее учёный из Китая Чжан Вэньхун перечислил самые опасные свойства варианта коронавируса "омикрон":

особая живучесть;

высокая скорость распространения;

способность обходить защиту, которая возникла после болезни коронавирусом или прививки от этой инфекции.

Однако специалист подчеркнул, что пока у экспертов слишком мало данных, выводы делать пока рано.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.