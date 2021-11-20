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Врач объяснил, почему прививки от COVID-19 не спасли Гаркалина

Шоу-бизнес

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, по какой причине у Валерия Гаркалина не выработались антитела к COVID-19, несмотря на три прививки от коронавируса.

Врач объяснил, почему прививки от COVID-19 не спасли Гаркалина

Наследница звезды фильма "Ширли-мырли" Ника Гаркалина ранее рассказала в интервью "КП", что её отец охотно сделал прививку от коронавируса летом этого года. Организм 67-летнего артиста никак не откликнулся на компоненты вакцины: антитела у Валерия Борисовича так и не выработались.

"То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку, — цитирует слова врача-пульмонолога "Комсомольская правда"

При этом пренебрегать вакциной, по словам медика, всё равно необходимо. Пурясев отметил, что прививка не отменяет других профилактический мер — ношение маски, мытье рук, соблюдение социальной дистанции и т. д.

Гаркалин, по словам врача, был особенно уязвим, так как находился в группе риска по возрасту. Роковую роль сыграли и хронические заболевания звезды театра и кино.

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Автор: Елена Былкина
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