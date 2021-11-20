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Почему Гаркалину не помогла вакцина от COVID-19

Шоу-бизнес

Звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин прошёл тройную вакцинацию от коронавируса, однако COVID-19 всё равно атаковал народного артиста РФ.

Почему Гаркалину не помогла вакцина от COVID-19

В октябре наследница актёра после госпитализации отца объясняла, что летом Гаркалину ввели три компонента вакцины от коронавируса. Повторная вакцинация понадобилась, так как в организме 67-летнего мужчины не выработались антитела после первой прививки.

Народный артист России скончался после месяца борьбы с осложнениями, вызванными COVID-19. За жизнь Гаркалина боролись опытные специалисты знаменитой Коммунарки, однако ситуацию осложняли сопутствующие заболевания артиста.

Гаркалин более десяти лет назад перенёс два инфаркта, у него развилась сердечная недостаточность. В лёгких звезды скопились воздух и кровь. В последние дни жизни знаменитости у него стали отказывать внутренние органы.

"Дело не в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение его самочувствия, — цитирует слова дочери артиста Ники Гаркалиной "Комсомольская правда".

Примечательно, что режиссёра фильма "Ширли-мырли" Владимира Меньшова вакцинация от коронавируса тоже не спасла.

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Автор: Елена Былкина
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