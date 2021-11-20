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Почему не смогли спасти звезду "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина

Шоу-бизнес

У народного артиста России Валерия Гаркалина COVID-19 полностью "изъел" лёгкие.

Почему не смогли спасти звезду "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина

Валерий Гаркалин ушёл из жизни ночью 20 ноября. Врачи несколько недель боролись за жизнь 67-летнего актёра, госпитализированного с диагнозом коронавирусная инфекция.

Звезда фильма "Ширли-мырли" умер от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.

Лечение было затруднено тем, что у артиста были серьёзне заболевания сердечно-сосудистой системы. Гаркалин дважды перенёс инфаркт в 2008 году.

В последние часы жизни знаменитости исход болезни уже был понятен.

За день до смерти Гаркалину сделали снимок рентгеновским аппаратом, так как транспортировать к аппарату КТ тяжело больного было нельзя.

"Обнаружилось, что лёгкие поражены тотально — в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов", — цитирует слова своего источника "Комсомольская правда".

В реанимации состояние артиста то ухудшалось, то улучшалось.

Гаркалин даже однажды очнулся, появилась слабая надежда, что он справиться с болезнью.

Надежда, к сожалению, не оправдалась, так как пошёл процесс сепсиса, органы начали отказывать один за другим.

Хирурги провели находящемуся в коме артисту экстренную операцию на грудной клетке, в которой начал скапливаться воздух и кровь. Исправить ситуацию не удалось: сердце артиста не выдержало тяжелых последствий "ковида".

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Умер актер Валерий Гаркалин
Автор: Елена Былкина
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