Анфиса Чехова отчаялась и прошла полиграф: "меня безнаказанно оболгали"

Анфиса Чехова решилась на интересный способ доказать хейтерам, что никогда не была у пластического хирурга и прошла детектор лжи. Процедуру судебный эксперт-полиграфолог с десятилетним стажем.

Анфиса Чехова заявила, что устала от нападок хейтеров по поводу способа похудения. Когда звезда сбросила лишние кило, её обвинили во всех "смертных грехах" начиная от резекции желудка, заканчивая липосакцией.

"Насколько неприятно, когда любой блогер, нахайпавший себе сотню тысяч подписчиков, имеет право безнаказанно оболгать тебя и зародить в людях сомнение в твоей честности. Когда затем зрители его сомнительного канала, набрасываются на тебя и предъявляют обвинения во лжи!", — написала звезда в своём Instagram-аккаунте.

Кроме прочего, Анфиса ответила на вопросы о груди. От полиграфолога прозвучал вопрос: правда ли, что звезда вставила силиконовые импланты. Артистка ответила утвердительно, однако, детектор выдал, что это ложь.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении артистки об использовании фотошопа. Чехова призналась, что когда набрала лишние килограммы, она выкладывала в сеть только обработанные фотографии.

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