Анфиса Чехова раскрыла секрет своих форм: всё было обманом

Секс-символ России Анфиса Чехова призналась подписчикам, что "фотошопила" все свои фотографии в социальных сетях. По словам телеведущей, она стеснялась показать поклонникам настоящие "объёмы".

Как призналась Чехова, при помощи программ она уменьшала свою фигуру почти вдвое. А теперь решилась показать, как на самом деле выглядела до "инстаграмных" снимков.

"Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014–2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объёмы почти в два раза", — цитирует звезду StarHit.

Как призналась Чехова, в этот период она не могла себе отказать во вкусной и "тяжёлой" пище. Много ела жирного и сладкого.

"Даже под отфотошопленными снимками мне писали: "Похудей, жирная". Представляете, что было бы, если бы я опубликовала реальные кадры?" — поделилась своими переживаниями телеведущая.

Сбросить вес Чеховой удалось, но, по словам звезды, побороть комплексы было куда сложнее.

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