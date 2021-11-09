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Анфиса Чехова рассказала, сколько весит на самом деле

Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что в своё время у неё были проблемы с лишним весом.

Анфиса Чехова рассказала, сколько весит на самом деле

Чехова призналась на своей странице в Instagram, что несколько лет назад боялась показываться на публике, потому что весила почти сто килограммов:

"Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014–2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редакторовала фото, уменьшая свои объёмы почти в два раза".

Знаменитость рассказала, что не могла смириться с тем, как она тогда выглядела, поэтому всеми способами пыталась скрыть свою настоящую внешность от глаз окружающих.

В подтверждение своих слов Анфиса Чехова показала пользователям в своих сторис несколько снимков того времени, реальных и после обработки в фоторедакторе. Поклонники звезды не могли поверить, что их любимица могла быть такой полной. Некоторым даже показалось, что телеведущая добавила себе объёмов в фотошопе.

По словам ведущей, сегодня её вес равен 59 килограммам. Похудеть Чеховой помогло здоровое питание и корректировка образа жизни. Теледива опровергла информацию о том, что делала резекцию желудка для того, чтобы избавиться от лишнего веса.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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