Екатерина Андреева показала пикантное фото в стогу соломы

Знаменитая ведущая новостей Екатерина Андреева порадовала подписчиков интригующим снимком. На фото звезда Первого канала лежит в копне соломы. Из одежды на знаменитости только банное полотенце.

Екатерина Андреева

Вечно молодая Екатерина Андреева любит попариться в бане. Для проведения банных процедур у звезды создан подходящий антураж с природными материалами. Отдыхает после хорошего жара Екатерина в соломе.

Телеведущая опубликовала фото в Instagram, на котором она разрумяненная облокотилась на тюк с соломой. Возможно, в бане и кроется секрет моложавости звезды, над которой время почти не властно.

59-летняя знаменитость выглядит значительно моложе своих лет.

"Перемешать сено, солому, жар парной, получить румянец, умиротворение, спокойствие, желание поразмышлять. Разница температур — горячо-холодно. Как в жизни — белое, чёрное. Но провалившись в этот стог, как-то проблемы и проблемки тоже куда-то проваливаются и остаётся только аромат парилки, веников, сена и румянец. Ну, и настроение тоже, куда ж без него", — написала Екатерина под фотографией.

Подписчики оценили снимок звезды ТВ.

"Как кадр из хорошего кинофильма от великого режиссёра", — комментировали фото фолловеры.

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