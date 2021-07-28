Ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов устроил фотосессию без одежды в воде.
Звезда ТВ Дмитрий Борисов сейчас отдыхает на Камчатке. Он наслаждается живописными красотами этого сказочного края.
Телеведущий делится впечатлениями от своего путешествия, публикуя снимки из незабываемой поездки в своём Instagram-аккаунте.
"Три настроения Камчатки", — кратко подписал Борисов пост со снимками.
Один из последних постов Борисова очень заинтересовал подписчиков.
Публика впервые увидела телеведущего без одежды. Фолловеры привыкли видеть Дмитрия в элегантном костюме, поэтому такой неформальный контент пришёлся аудитории по вкусу.
"Какие сладкие щечки!";
"Какой же вы красивый, Дмитрий! Любуюсь вами!";
"Как можно быть таким красивым и умным одновременно?!" — писали в Сети.
Не обошла своим вниманием публикацию Борисова и диктор Екатерина Андреева. Она оставила под фотографиями коллеги несколько смайликов в виде языков пламени.
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