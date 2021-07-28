Телеведущий Борисов разделся на Камчатке и поразил Андрееву

Ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов устроил фотосессию без одежды в воде.

Дмитрий Борисов, телеведущий «Первого канала»

Звезда ТВ Дмитрий Борисов сейчас отдыхает на Камчатке. Он наслаждается живописными красотами этого сказочного края.

Телеведущий делится впечатлениями от своего путешествия, публикуя снимки из незабываемой поездки в своём Instagram-аккаунте.

"Три настроения Камчатки", — кратко подписал Борисов пост со снимками.

Один из последних постов Борисова очень заинтересовал подписчиков.

Публика впервые увидела телеведущего без одежды. Фолловеры привыкли видеть Дмитрия в элегантном костюме, поэтому такой неформальный контент пришёлся аудитории по вкусу.

Дмитрий Борисов

"Какие сладкие щечки!"; "Какой же вы красивый, Дмитрий! Любуюсь вами!"; "Как можно быть таким красивым и умным одновременно?!" — писали в Сети.

Не обошла своим вниманием публикацию Борисова и диктор Екатерина Андреева. Она оставила под фотографиями коллеги несколько смайликов в виде языков пламени.

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