Перед исчезновением Светлана Светличная молила о помощи

Звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная перед пропажей обращалась в гильдию актеров России с мольбой о помощи.

Новость об исчезновении 81-летнетней актрисы взбудоражила общественность. Строятся самые разные предположения о том, что могло произойти со звездой советского кино.

Полиция сейчас изучает камеры наружного видеонаблюдения, чтобы понять, куда пропала артистка. В распоряжении журналистов оказались кадры, на которых Светличную провожают до квартиры соседи незадолго до того, как родственники актрисы заявили о её пропаже.

Сын Светличной Алексей Ивашов объяснял, что потерял связь с матерью 21 октября. 20 октября актриса приходила в гильдию актёров России.

"Открылась дверь — зашла Светочка без звонка, — цитирует слова председателя гильдии Валерии Гущиной. — "Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются", — сказала нам Светличная. — "Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили".

Гущина рассказала, что актрису проводили к юристу, а потом отправили на такси домой по её новому адресу.

"Она сейчас живет ЖК "Лосиный остров". Невестка дала адрес. С таксистом договорились, что он доведет её до двери. Её родственники (семья сына) живут в районе Преображенки. Все они рядом. Она уехала от нас с рюкзачком. В нём находились деньги и документы", — объяснила председатель гильдии актёров РФ.

Валерия Гущина отметила, что Светличная не помнила свой домашний адрес и призналась, что актриса "давно своеобразная". Женщина слабо верит в то, что Светличную удастся отыскать.

"Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдем. Камеры не показали, куда она могла уйти", — сказала Валерия Гущина.

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