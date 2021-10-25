Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной

81-летняя звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная пропала несколько дней назад. Последний раз актрису видели 20 октября. Родственники знаменитости обратились за помощью в правоохранительные органы.

Накануне исчезновения звезду советского кинематографа проводили до квартиры консьерж и соседи.

Видео с камеры видеонаблюдения попало к журналистам Пятого канала. Кадры датируются 20 октября.

В полицию обратился сын Светличной и его супруга. С родственниками отношения у актрисы не ладились.

Сын актрисы Алексей Ивашов рассказал Пятому каналу, что недавно мать переехала жить в другую квартиру.

Ни в старом, ни в новом жилье Светличную найти не удалось. На звонки пожилая женщина не отвечает. В квартире нашли рюкзак с документами и крупной суммой денег.

Полиция проводит проверку по факту исчезновения заслуженной артистки РСФСР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.