81-летняя звезда "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная пропала несколько дней назад. Последний раз актрису видели 20 октября. Родственники знаменитости обратились за помощью в правоохранительные органы.
Накануне исчезновения звезду советского кинематографа проводили до квартиры консьерж и соседи.
Видео с камеры видеонаблюдения попало к журналистам Пятого канала. Кадры датируются 20 октября.
В полицию обратился сын Светличной и его супруга. С родственниками отношения у актрисы не ладились.
Сын актрисы Алексей Ивашов рассказал Пятому каналу, что недавно мать переехала жить в другую квартиру.
Ни в старом, ни в новом жилье Светличную найти не удалось. На звонки пожилая женщина не отвечает. В квартире нашли рюкзак с документами и крупной суммой денег.
Полиция проводит проверку по факту исчезновения заслуженной артистки РСФСР.
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