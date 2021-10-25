Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы

В квартире звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обнаружили рюкзак, набитый деньгами. На фоне информации о пропажи артистки эта находка показалась публике странной.

Невестка залуженной артистки СССР Светланы Светличной рассказала о том, что в последний раз её 81-летняя свекровь звонила им с незнакомого номера. Тогда женщины сильно разругались. После этого актриса не выходила на связь с родственниками.

Пропажа Светличной переполошила её наследников. Вот уже несколько дней от актрисы нет никакой весточки.

"Светлана Афанасьевна не выходит на связь больше четырех дней. До этого мы регулярно общались с ней по телефону, выполняли ее просьбы", — цитирует слова супруги старшего сына актрисы Ольги Ивашовой "Экспресс-газета".

Осенью 2021 года звезда советского кинематографа прошла обследование в одной из столичных клиник. Светличная жаловалась на травму головы, которую получила год назад на съемке интервью.

"Ведутся поиски. Ничего не предвещало этого ЧП", — объясняет Ивашова.

Правоохранительные органы тоже осведомлены о пропаже Светличной, у которой имеются проблемы с памятью. Актриса ушла из дома ориентировочно 21 октября. Она была одета в норковую шубу, чёрные колготки, туфли, шляпу и перчатки.

Последний раз родственники видели Светличную 19 октября у неё в квартире на Погонном проезде в Москве.

22 октября родные прибыли в квартиру Светличной, вызвали полицию. При осмотре места жительства артистки обнаружили рюкзак с документами и крупной суммой денег.

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