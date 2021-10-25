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Родственники бьют тревогу: без вести пропала Светлана Светличная

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Родные звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обратились за помощью в правоохранительные органы. Актриса исчезла, о её местонахождении ничего неизвестно.

Родственники бьют тревогу: без вести пропала Светлана Светличная

Как сообщает "Московский комсомолец", утром 24 октября в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы. Она сообщила, что Светличная не выходит на связь уже несколько дней.

Сын звезды советского кинематографа подтвердил эту информацию. Он объяснил, что его мать пропала 21 октября.

В квартире на Погонном проезде Светличной нет.

Актриса ранее жаловалась, что во время съёмок на неё упал тяжёлый софит. Знаменитая актриса рассказывала о проблемах со здоровьем. Светличная несколько раз оказывалась в больнице с подозрением на инсульт. Есть подозрение, что у Светличной появились признаки деменции.

У звезды советских фильмов непросто складываются отношения с родственниками. Она не раз жаловалась на сложности в общении с сыном, невесткой и внучкой.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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