Родные звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обратились за помощью в правоохранительные органы. Актриса исчезла, о её местонахождении ничего неизвестно.
Как сообщает "Московский комсомолец", утром 24 октября в полицию обратилась родственница 81-летней актрисы. Она сообщила, что Светличная не выходит на связь уже несколько дней.
Сын звезды советского кинематографа подтвердил эту информацию. Он объяснил, что его мать пропала 21 октября.
В квартире на Погонном проезде Светличной нет.
Актриса ранее жаловалась, что во время съёмок на неё упал тяжёлый софит. Знаменитая актриса рассказывала о проблемах со здоровьем. Светличная несколько раз оказывалась в больнице с подозрением на инсульт. Есть подозрение, что у Светличной появились признаки деменции.
У звезды советских фильмов непросто складываются отношения с родственниками. Она не раз жаловалась на сложности в общении с сыном, невесткой и внучкой.
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