EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Мир катится вспять": генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений
На российских ракетах может появиться платная реклама
Эксперт оценил планы правящей коалиции Чехии пересмотреть отношения с РФ
Кладбища Воронежа работают на пределе из-за роста числа смертей в пандемию
Ресторатор предрёк череду закрытий заведений общепита из-за ограничений в Москве
"Билайн": решение суда не сильно скажется на продажах смартфонов Samsung
Учёный предупредил о риске иммунологического паралича при частой ревакцинации
Центробанк ограничит количество выдаваемых гражданам кредитов
На Урале от суррогатного алкоголя погибли 25 человек

Директор Александра Серова о состоянии артиста: "Улучшения есть"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концертный директор исполнителя хита "Я люблю тебя до слёз" Александра Серова Александр Федорков рассказал о состоянии здоровья артиста, страдающего тяжёлой формой COVID-19.

Директор Александра Серова о состоянии артиста: "Улучшения есть"

Больше десяти дней за жизнь Александра Серова борются медики.

Концертный директор артиста Александр Фёдорков объяснил в беседе с Москвой 24, что исполнителю хита "Мадонна" стало легче.

Самое страшное у Серова позади. Тревогу поклонников вызвали сообщения о 75% поражении лёгких. Невесёлые прогнозы делались из-за того, что артист лежал в реанимации "ковидной" больницы.

21 октября появилась радостная новость о том, что Александра Серова выписывают из больницы.

Соратник артиста объяснил, что о выписке певца говорить ещё рано. Тем не менее, кризис миновал. 67-летний исполнитель идёт на поправку.

"Он сейчас уже в обычной палате. Я с ним разговаривал по телефону, у него голос, конечно, слабый, но улучшения есть. Болезнь остановили, естественно, идет улучшение. Уменьшился ли процент поражения легких, будет ясно, когда он выпишется, когда последнее КТ сделают. Там же нельзя каждую неделю проверять, все-таки это опасная процедура", — цитирует слова Федоркова Москва 24.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Александр Серов - Я люблю тебя до слёз
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России
На российских ракетах может появиться платная реклама
Мужчины рожать могут, но... зачем?
Никас Сафронов показал, как выглядел в юности
Эксперт оценил планы правящей коалиции Чехии пересмотреть отношения с РФ
"Спутник V" не появится на рынке ЕС. Россия ответит
Кладбища Воронежа работают на пределе из-за роста числа смертей в пандемию
Ресторатор предрёк череду закрытий заведений общепита из-за ограничений в Москве
"Билайн": решение суда не сильно скажется на продажах смартфонов Samsung
Волочкова показала возлюбленного во всей красе
Популярное
Мир. Новости мира
Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).

Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников