Директор Александра Серова о состоянии артиста: "Улучшения есть"

Концертный директор исполнителя хита "Я люблю тебя до слёз" Александра Серова Александр Федорков рассказал о состоянии здоровья артиста, страдающего тяжёлой формой COVID-19.

Больше десяти дней за жизнь Александра Серова борются медики.

Концертный директор артиста Александр Фёдорков объяснил в беседе с Москвой 24, что исполнителю хита "Мадонна" стало легче.

Самое страшное у Серова позади. Тревогу поклонников вызвали сообщения о 75% поражении лёгких. Невесёлые прогнозы делались из-за того, что артист лежал в реанимации "ковидной" больницы.

21 октября появилась радостная новость о том, что Александра Серова выписывают из больницы.

Соратник артиста объяснил, что о выписке певца говорить ещё рано. Тем не менее, кризис миновал. 67-летний исполнитель идёт на поправку.

"Он сейчас уже в обычной палате. Я с ним разговаривал по телефону, у него голос, конечно, слабый, но улучшения есть. Болезнь остановили, естественно, идет улучшение. Уменьшился ли процент поражения легких, будет ясно, когда он выпишется, когда последнее КТ сделают. Там же нельзя каждую неделю проверять, все-таки это опасная процедура", — цитирует слова Федоркова Москва 24.

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