EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Раде заявили о двухчасовой очереди из катафалков в киевский крематорий
Собчак отправилась в Сочи, чтобы дать показания по делу о смертельном ДТП
Лавров: приход талибов* к власти в Афганистане — свершившийся факт
Новый суточный максимум смертей от коронавируса зафиксировали в России
Власти Москвы могут ввести краткосрочный локдаун из-за роста случаев COVID-19
Юрий Дудь не пришёл в суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков
Финансист прокомментировал возможность дефолта рубля
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США над Чёрным морем

Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мать внебрачной дочери больного коронавирусом Александра Серова Надежда Тиллер восприняла болезнь певца как кару небесную за его прегрешения. За жизнь исполнителя хита "Мадонна" сейчас борются медики.

Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах

Тиллер рассказала, что состояние Александра Серова вызывает опасение, так как поражение лёгких усугубляет сахарный диабет. Женщина отметила, что он недоверчиво относился к прививкам, поэтому не спешил вакцинироваться.

Бывшая возлюбленная артиста воспринимает болезни как испытание.

"В болезни надо переосмыслять свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша [Серов] много неправедных дел натворил. Прелюбодеяние и измены. Не признаёт родную дочь, публично называл меня и её чуть ли не аферистками. Разорвал отношения со своими родным отцом и братом. Есть много примеров, когда, выживая после таких тяжёлых болезней, люди начинали совершенно по-другому жить и вести себя. Саше 67 лет. Я думаю, ему надо покаяться. Есть ещё возможность начать с чистого листа. Если Бог даст жить", — цитирует Тиллер NEWS.ru

Женщина пожелала певцу скорейшего выздоровления — "телом и душой".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Александр Серов - Я люблю тебя до слёз
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Раде заявили о двухчасовой очереди из катафалков в киевский крематорий
Собчак отправилась в Сочи, чтобы дать показания по делу о смертельном ДТП
Лавров: приход талибов* к власти в Афганистане — свершившийся факт
Как сын посла Сергей Курдюмов устроил подлог в ЖК "Депутатский Дом"
Новый суточный максимум смертей от коронавируса зафиксировали в России
Больной СОVID-19 Безруков корит себя за то, что не успел ревакцинироваться
Власти Москвы могут ввести краткосрочный локдаун из-за роста случаев COVID-19
Юрий Дудь не пришёл в суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков
Финансист прокомментировал возможность дефолта рубля
Супруг уезжает от онкобольной Заворотнюк на заработки
Популярное
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне

Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".

Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Политика. Новости и аналитика
Глава Пенсионного фонда разозлил депутатов ответом на вопрос о "дворцах" ПФР
Российский шоу-бизнес
Гузеева опубликовала снимок из больничной палаты: "Никогда не забуду"
Дмитрий Соколов Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Люди могут иметь много знакомых, но мало друзей Ирина Шлионская Александр Артамонов ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила, как пережить смерть родного человека
Здоровье
Регионы РФ с наиболее напряжённой ситуацией по COVID-19 назвал Мурашко
Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике
Российский шоу-бизнес
Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников