Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах

Мать внебрачной дочери больного коронавирусом Александра Серова Надежда Тиллер восприняла болезнь певца как кару небесную за его прегрешения. За жизнь исполнителя хита "Мадонна" сейчас борются медики.

Тиллер рассказала, что состояние Александра Серова вызывает опасение, так как поражение лёгких усугубляет сахарный диабет. Женщина отметила, что он недоверчиво относился к прививкам, поэтому не спешил вакцинироваться.

Бывшая возлюбленная артиста воспринимает болезни как испытание.

"В болезни надо переосмыслять свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша [Серов] много неправедных дел натворил. Прелюбодеяние и измены. Не признаёт родную дочь, публично называл меня и её чуть ли не аферистками. Разорвал отношения со своими родным отцом и братом. Есть много примеров, когда, выживая после таких тяжёлых болезней, люди начинали совершенно по-другому жить и вести себя. Саше 67 лет. Я думаю, ему надо покаяться. Есть ещё возможность начать с чистого листа. Если Бог даст жить", — цитирует Тиллер NEWS.ru

Женщина пожелала певцу скорейшего выздоровления — "телом и душой".

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