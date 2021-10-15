Разин рассказал о состоянии больного COVID-19 Серова

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, что сейчас происходит с певцом Александром Серовым, который госпитализирован с коронавирусом в тяжёлом состоянии.

Разин поведал о том, как познакомился с Александром Серовым

"Очень переживаю за здоровье и жизнь Саши Серова. Так получилось, что и у Саши, и у меня дебют на телевидении состоялся в передаче "Утренняя почта" в августе 1985 г. Вы можете видеть клип, в котором он снимался. Я присутствовал при этих съемках. Мы с ним и другими артистами провели целых семь дней на теплоходе", — написал продюсер в своём Instagram-аккауте.

Разин опубликовал кадры клипа, в котором звучат курортные песни из прошлого, которые написал Серову Игорь Крутой.

Основатель "Ласкового мая" пожалел о том, что Серов не сделал прививку от коронавируса. Он отметил, что в его окружении все привились от "ковида" "Спутником-V", поэтому никто из его команды не заболел.

"К сожалению, Саша не стал прививаться и с ним случилась беда. Сейчас он находится в реанимации с почти 80%-ным поражением лёгких. Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью. Это ещё раз напоминает о том, что непривитые люди тяжело переносят эту болезнь. Будем молиться за Сашу. Надеюсь, что всё обойдётся. Саша держись, мы с тобой!" — написал Разин.

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