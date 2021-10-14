Больному COVID-19 Александру Серову стало хуже

Исполнитель хита "Ты меня любишь" Александр Серов лежит сейчас в реанимации с диагнозом "коронавирусная инфекция". У музыканта развилась дыхательная недостаточность II степени при значительном поражении лёгких.

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние певца — стабильно тяжёлое.

Неделю назад 67-летнего артиста госпитализировали с положительным тестом на COVID-19. Сейчас медики борются за жизнь певца в реанимации.

Сообщалось, что поражение лёгких составляет 50-75% (степень КТ-3). Усугубляет состояние Серова развившаяся дыхательная недостаточность II степени. Малейшая активность при таком осложнении вызывает у человека одышку.

Тревогу вызывает то, что музыкант болен сахарным диабетом, который на фоне гормональной терапии перешёл в состояние декомпенсации. Есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Серова лечат антибиотиками и гормонами. Дышит он с помощью кислородной маски.

Надежду на выздоровление даёт то, что артист находится в ясном сознании и стабилен.

Дочь певца Мишель отметила, что верит в то, что отец сможет победить болезнь.

"Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" — написала наследница музыканта в своём Instagram-аккаунте.

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