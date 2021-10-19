Данила Козловский не сыграет в "Гамлете" из-за травмы

Все спектакли с участием Данилы Козловского театр был вынужден перенести на декабрь. Артист повредил ногу.

Уже в середине октября должны были состояться спектакли "Гамлет" и "Вишнёвый сад" с участием Данилы Козловского и Елизаветы Боярской в главных ролях. Но накануне выступления артист повредил ногу, да так, что не смог выйти на сцену.

Спектакли с участием артиста заменят на другие. Сам Козловский с журналистами на связь не выходит.

Однако как пишет StarHit, в минувшую субботу Данила Козловский был в числе приглашённых на свадьбу режиссёра Романа Прыгунова и пришёл на мероприятие в "добром здравии".

В пресс-службе МДТ подтвердили, что артист действительно получил травму ноги, правда, при каких обстоятельствах, не уточнили.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на артиста обрушились нелестные комментарии фанатов за внешний вид. На фото в Сети Козловский выглядел весьма "упитанным" и располневшим. Некоторые фолловеры посоветовали сердцееду следить за фигурой, а кто-то посчитал, что виноват неправильный ракурс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.