Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой

О своём разрыве с возлюбленной актёр рассказал в эфире YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".

Зуева и Козловский жили вместе с 2015 года. В марте 2020-го у звёздной пары родилась дочка, которую назвали Ода Валентина.

Перед премьерой фильма, рассказывающего о чернобыльской трагедии, в котором Козловский дебютировал в роли режиссёра, артист рассказал, что Ольга Зуева с дочкой проживает в США.

Козловский объяснял ранее, что хочет поскорее увидеть дочь, однако воссоединения с бывшей возлюбленной ожидать не стоит, так как они расстались.

Причину разрыва с матерью своего ребёнка Козловский озвучивать не стал.

"Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко. Больше я ничего говорить не буду", — заявил актёр.

Козловский объяснил, что удивился тому, насколько сильно в нём проявились отцовские чувства. Он поблагодарил Зуеву за то, что позволяет ему участвовать в воспитании дочери.

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