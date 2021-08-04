Фанаты не узнали располневшего Данилу Козловского

Кумир женщин, красавец и ловелас Данила Козловский заметно прибавил в весе. Фотографию артиста, который перестал следить за фигурой, разместил в своём Instagram-аккаунте Максим Виторган.

Данила Козловский, Иван Твердовский, Максим Виторган

Экс-супруг Ксении Собчак актёр Максим Виторган опубликовал жизнерадостное фото в компании с коллегами.

"Я с Твердовским и Козловским под лиловыми цветами — а зачем — решайте сами!" — написал под снимком артист.

Подписчики актёра обратили внимание на то, что Козловский выглядит на фото крупнее, чем сам Виторган.

Сердцеед Козловский приобрёл в новом весе добродушный вид. Он стал этаким добряком-весельчаком.

Интернет-пользователи обратили внимание на изменившуюся внешность артиста, которому часто доставались роли героя-любовника.

"Виторган — красавец, а Козловский ??? Что с ним?; "Данила отъелся так"; "Лучше бы я Козловского таким не видела", — комментируют снимок подписчики.

Другие фолловеры убеждены, что виной всему неправильный ракурс.

"Что за ерунда в комментариях… Козловский такой, как и был всегда. Он в театре каждый месяц играет, ему никак нельзя "отъедаться". Ракурс и одежда создаёт такой эффект", — писали в Сети.

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