Больной COVID-19 Валерий Гаркалин пришёл в сознание

В состоянии актёра Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусом, наметились улучшения. Положительная динамика заставила врачей вывести артиста из состояния медикаментозной комы.

Медики отменили некоторые препараты для лечения актёра, в том числе и те, которые вызвали медицинскую кому.

Организм 67-летнего артиста положительно откликнулся на лечение, поэтому появились хорошие шансы преодолеть кризис и окончательно победить смертельно опасную болезнь.

"Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он ещё не до конца пришёл в сознание, но уже вышел из комы",— цитирует слова своего источника "Комсомольская правда".

Звезда фильма "Ширли-мырли" находится в знаменитой больнице в Коммунарке со второго октября. Площадь поражения его лёгких стремительно росла — с 25% до 75%. Чтобы спасти артиста, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее режиссёр фильма "Ширли-мырли" Владимир Меньшов скончался от "ковида".

Врачи сейчас борются за жизнь Александра Серова, которому стало хуже.

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