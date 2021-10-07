Дочь Гаркалина ответила на слухи о введении отца в искусственную кому

Ранее сообщалось что звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин госпитализирован с 85% поражения лёгких. Наследница артиста прокомментировала данное сообщение.

Народный артист РФ действительно находится в больнице в Коммунарке. Там за его жизнь борются медики. Валерия Гаркалина поместили в палату интенсивной терапии.

Усилия врачей направлены на то, чтобы не дать коронавирусу охватывать новые участки лёгких.

Ранее СМИ сообщали, что лёгкие артиста сначала были поражены на 25%, а затем эта цифра приблизилась к 80%. Остановить негативное течение болезни пытаются с помощью введения актёра в искусственную кому. Дышит 67-летний актёр с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Дочь народного артиста Ника Гаркалина не подтвердила данную информацию, отметила лишь, что медики продолжают бороться за её отца. Она верит, что артист сумеет победить смертельно опасную болезнь.

"Динамика отрицательная, прогнозов нет", — цитирует слова Ники Пятый канал.

Ранее наследница актёра объясняла, что её отец вакцинировался против коронавируса, однако усугубляет ситуацию сердечная недостаточность, от которой Валерий Гаркалин давно страдает.

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