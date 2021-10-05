Сыграть стриптизёршу в клипе Егора Крида стоит два миллиона рублей

Блогер Ирина Пинчук рассказала, сколько стоит поучаствовать в клипе певца Егора Крида. Пинчук сообщила, что к ней обратился один из представителей Крида и предложил сняться в клипе за два миллиона рублей. Взамен пообещали охваты около 20 миллионов на видео.

В прейскурант включены:

макияж;

подготовка к съёмкам;

и настройка освещения.

Пинчук рассказала, что отказалась от предложения. Она также добавила, что подобное предложение поступало другим блогерам.

"Кому-то предложили за один миллион 800 тысяч, кому-то сразу за один миллион 400 тысяч. За эти деньги в клипе вас покажут на 15 секунд. За эти 15 секунд вам нужно сыграть стриптизёршу. Что вы, мол, такая вся симпатичная. И из всех стриптизёрш Егорка Крид выбрал именно вас", — цитирует девушку Daily Storm.

Ранее Егор Крид рассказал, что планирует удалить канал с аудиторией в пять миллионов подписчиков. В одном из видео певец сообщил, что алгоритмы социальной сети больше не позволяют его творчеству попадать в топ. Однако все способы привлечь внимание подписчиков вызвали критику со стороны аудитории.

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