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Глава YouTube рассказала, что ждёт видеохостинг в России

Общество

По словам главы сервиса YouTube Сьюзан Воджицки, видеохостинг сделает всё, чтобы урегулировать непростые отношения с российским правительством. Речь идёт о блокировках платформы. 

Глава YouTube рассказала, что ждёт видеохостинг в России

"Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем всё возможное, чтобы это урегулировать", - пояснила Воджицки в эфире канала Bloomberg TV. 

Также она отметила, что главное в работе видеохостинга "свобода слова" и предоставление услуг пользователям "на высшем уровне". По словам главы YouTube, необходимо "выработать" стратегию взаимодействия с властью. 

Впрочем, и видеохостинг последнее время ужесточил политику в отношении каналов пользователей. Так, ранее российский певец Егор Крид попрощался с подписчиками и заявил об удалении своего блога из-за страйков. А казахского националиста Ахметова заблокировали из-за угроз русским.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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