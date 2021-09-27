Глава YouTube рассказала, что ждёт видеохостинг в России

По словам главы сервиса YouTube Сьюзан Воджицки, видеохостинг сделает всё, чтобы урегулировать непростые отношения с российским правительством. Речь идёт о блокировках платформы.

"Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем всё возможное, чтобы это урегулировать", - пояснила Воджицки в эфире канала Bloomberg TV.

Также она отметила, что главное в работе видеохостинга "свобода слова" и предоставление услуг пользователям "на высшем уровне". По словам главы YouTube, необходимо "выработать" стратегию взаимодействия с властью.

Впрочем, и видеохостинг последнее время ужесточил политику в отношении каналов пользователей. Так, ранее российский певец Егор Крид попрощался с подписчиками и заявил об удалении своего блога из-за страйков. А казахского националиста Ахметова заблокировали из-за угроз русским.

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