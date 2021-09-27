Елена Проклова озвучила свой неутешительный диагноз

Актриса Елена Проклова рассказала о своей серьёзной болезни, которая заставила её покинуть Москву.

Заслуженная артистка России Елена Проклова заставила всех говорить о себе, рассказав пугающие подробности о своём прошлом.

Елена Игоревна в передаче "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой призналась, что пережила домогательства со стороны известного артиста в пятнадцатилетнем возрасте.

После скандала журналисты обратили внимание на шикарную недвижимость актрисы. Елена Проклова приобрела огромную квартиру в Сочи и строит на побережье Чёрного моря роскошный особняк. 68-летняя артистка объяснила, что продала однокомнатную квартиру в Москве, чтобы построить дом в приморском городе.

Выяснилось, что на переезд артистку толкнули проблемы со здоровьем.

"Я очень люблю Кавказское побережье. У меня есть профессиональное заболевание, астма. И мне там очень хорошо. Финал своей жизни я собираюсь провести там", — цитирует слова артистки Day. ru.

Именно на юге она планирует встретить старость.

"Сейчас я продолжаю стройку. Надеюсь, ещё год-два, и всё будет в порядке", — объяснила звезда.

Артистка признаётся, что беспокоится о будущем, так как на одну пенсию в 18 тысяч прожить не сможет. Вся надежда остаётся только на гонорары от съёмок.

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