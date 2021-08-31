Елена Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах актёра

Елена Проклова ранее вызвала негодование публики свои рассказом о том, что некий известный артист воспылал к ней преступной страстью. Спустя много лет заслуженная артистка РФ раскрыла подробности своих нездоровых взаимоотношений с талантливым актёром. Теперь пришло время пояснений. Елена Игоревна объяснила, какие мотивы руководили ей, когда она раскрывала пугающую правду.

В рассказах Прокловой публика увидела портрет народного артиста СССР Олега Табакова. Поклонники Олега Павловича не в силах простить артистке то, что она своими рассказами очернила имя гениального актёра.

Ранее Елена Игоревна отмечала, что рассказала данную историю из прошлого, желая помочь девочкам, которые оказались в такой же ситуации, что и она сама.

Теперь мнение артистки поменялась. Сейчас Елена Проклова сочувствует мужчинам, которые не могут справиться с навязчивым вожделением.

"В моей жизни было именно то, о чем я рассказала, нравится это кому-то или нет… Это беда того человека, внутри которого бушевали такие страсти к несовершеннолетней девочке. И моя исповедь не повод для его осуждения. Это повод поговорить о том, как помочь взрослым мужчинам, у которых существует такая же проблема", — цитирует слова актрисы "Комсомольская правда".

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