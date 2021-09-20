Мария Захарова рассказала, какой стиль в одежде она предпочитает

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что многие бренды пытались бесплатно нарядить её в свои коллекции, однако принимать такие подарки ей не позволяет профессиональный кодекс.

Мария Захарова — стильная женщина, которая всегда хорошо выглядит. 45-летняя женщина следит за своей фигурой, активно занимаясь в спортзале.

Статная фигура дипломата привлекает внимание производителей брендовой одежды, однако Захарова остаётся непреклонна, не соглашаясь брать одежду у дизайнеров в обмен на рекламу. По закону она не имеет права принимать подарки.

"Хотя везде в мире ровно наоборот. Они используют возможность на публичных людях, в том числе официальных лицах, показывать свою легкую промышленность. Вот я этим и занимаюсь, только за свои деньги. Мой принцип подбора одежды формируется из трёх слагаемых: производитель — нравится — цена", - написала представитель МИД в своём Telegram-канале.

Захарова объяснила, что отдаёт предпочтение одежде марок "Акимбо" и "Елена Шипилова".

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