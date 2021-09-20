Тяжелобольной Борис Корчевников потерял надежду на исцеление

У руководителя канала "Спас" и ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова шесть лет назад диагностировали опухоль мозга. Молитвы звезды ТВ об исцелении пока остаются неуслышанными.

Известие об опухоли мозга стало для Бориса Корчевникова настоящим ударом. К счастью, образование оказалось доброкачественным. Опухоль удалили оперативным путём, однако остаётся риск рецидива. По этой причине телеведущий периодически проходит терапию.

Борис Корчевников пытается исцелится с божьей помощью, однако пока его мольбы остаются безответными.

Однажды Борис увидел чудо исцеления парализованного человека. Корчевников принимал участие в соборовании у мощей святого Василия Острожского в православном храме в Черногории. После проведения таинства больной исцелился.

Корчевников был впечатлён увиденным. Он тоже просил исцеления, однако с ним чуда не произошло.

Удручённый ведущий поинтересовался у священника, почему Бог остался глух к его молитвам.

Старец объяснил, что, возможно, всё, что произошло на его глазах, было для Бориса вразумлением.

"Знаете, вот Бог иногда показывает, что ему ничего не стоит выполнить просимое, совершить чудо, но не со всеми оно происходит. Со мной его не произошло тогда, я тоже просил об исцелении. Я не исцелился, но Бог показал, что он может это сделать, просто ещё, значит, нужно поболеть пока, понести эту болезнь как крест какой-то", — отметил Корчевников.

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