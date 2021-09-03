Ведущий "Модного приговора" сравнил Бузову с Моникой Беллуччи

Председатель "модного суда" Александр Васильев в шоу решил оценить внешность и стиль Ольги Бузовой. Оценка историка моды была очень комплиментарной. Он нашёл сходство между звездой "Дома-2" и легендарной актрисой Моникой Беллуччи. Публика не согласилась с Васильевым, отметив, что такое сравнение весьма сомнительно.

Телеведущая и певица Ольга Бузова ранее посещала шоу "Модный приговор". Ольга была беспощадна к участнице передачи, негативно отозвавшись о её лишнем весе.

Эксперт "Модного суда" Александр Васильев высоко оценил внешность Бузовой и её манеру одеваться.

"Какая прелесть! Ольга Бузова, моя любимая женщина! У неё очень складная фигурка. У неё длинные точёные ножки, симпатичная внешность и лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи", — отметил историк моды.

Защитница женщин певица Надежда Бабкина согласилась с коллегой, отметив стройность Бузовой и хороший выбор купальника.

Зрители попытались поспорить с телевизионными звёздами.

"Где Беллуччи, а где Бузова? Сравнили красавицу с серой мышкой!"; "Нет! Нельзя сравнивать великолепную Монику с кем-либо ещё! Тем более с Ольгой. Ничего общего"; "Александр, вы серьёзно? Бузова — Моника Беллуччи?", — негодовали интернет-пользователи.

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