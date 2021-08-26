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Долина отчитала Билана на неправильную технику пения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лариса Долина продолжает поучать молодёжь. 65-летняя певица готова направо и налево давать уроки вокала исполнителям, даже если её об этом не просят. На этот раз под раздачу попал Дима Билан.

Долина отчитала Билана на неправильную технику пения

В том, что представители старшего поколения артистов готовы делиться с молодёжью секретами профессионального мастерства, нет ничего плохого, однако иногда уроки становятся навязчивыми и приобретают форму нравоучения.

Долина посчитала своим долгом научить петь Диму Билана. Звёзды сейчас вместе работают на фестивале "Новая волна".

После скандальной истории с блогером Валей Карнавал Долину воспринимают как строгую учительницу, способную отчитать нерадивую молодёжь.

Долина обратилась к Билану, который выступал на сцене, с поучением.

"Дима, не отводи микрофон", — сказала Долина певцу.

Билан не на шутку испугался гнева маститой исполнительницы.

"Здесь нет Карнавал, здесь не карнавал", — залепетал что-то победитель Евровидения.

Лариса Александровна поспешила объяснить своё совет.

"Все твои обертона пропадают сразу. У тебя такой тембр, который должен быть слышен. Не убирай, иначе пропадает твоя тембральная окраска, самая потрясающая", — сказала Долина.

Билан попытался перечить Долиной, но потом совсем испугался и сник.

"Он становится острее, если убирать микрофон. Но, наверное, да, я согласен с вами. Послушайте, это гениальный момент. Все так напряглись!" — пошутил артист.

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Автор: Елена Былкина
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