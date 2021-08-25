Виктор Дробыш получил травму, свалившись с велосипеда

С Виктором Дробышем случилась неприятность. Он упал с велосипеда на полном ходу и стесал кожу на руках на ногах, проехавшись по асфальту.

Пугающее видео Дробыш опубликовал в своём Instagram-аккаунте. На кадрах он демонстрирует полученные травмы

"Велосипедный спорт — штука опасная, но интересная", — сказал продюсер, показывая огромные кровавые ссадины.

Одежда на любителе велосипедных прогулок порвана, а кожа на ногах и руках превратилась в кровавое месиво.

Спутница Дробыша призывает его раздеваться, а сама не может удержать вопля ужаса, глядя на многочисленные повреждения 55-летнего мужчины.

"Ай-яй-яй!!! Как жаль, что такое прекрасное лето закончилось таким падением. Ну что же, будем терпеть. Слава Богу, ничего худшего не случилось. Берегите себя", — написал продюсер в своём микроблоге.

Подписчики посочувствовали Виктору Яковлевичу.

"Какой ужас! Мне плохо уже от вида ран! Быстрого заживления!!!" — писали фолловеры под видео.

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