EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт рассказал, кто организовал пожары в Турции
Нулевой доход и вилла в Италии: кандидат в депутаты ГД удивил декларацией
Тимановская на следующей Олимпиаде выступит за Польшу или Австрию?
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Специалист: коронавирус у беременных женщин развивается чаще и опаснее
Пиар-тур: почему лидер "Альянс патриотов Грузии" готова ехать в Москву
Мошенники выманили у 92-летнего жителя Подмосковья более 10 млн рублей
Коронавирусу нет: на Дону возобновили рейды по соблюдению мер предосторожности
Ситуация с коронавирусом не дала Обаме отметить юбилей с Клуни и Спилбергом

Денис Проценко рассказал о медиках, спасших певицу МакSим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что знает, кто лечит певицу Марину Абросимову (МакSим). Врач уверил, что артистка находится в руках "крутых коллег" — анестезиологов-реаниматологов и не только.

Денис Проценко рассказал о медиках, спасших певицу МакSим

Специалист высоко оценил профессионализм команды медиков.

"Крутые коллеги, я знаю, кто её лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты", — отметил Проценко беседе с журналистами радио "Комсомольская правда".

Эксперт убеждён, что российские специалисты спасают людей даже если ситуация кажется безнадёжной. Он отметил, что важное значение имеет возраст. Молодой организм успешнее справляется с недугом.

Накануне менеджер МакSим Маргарита Соколова, которая общалась с певицей по видеосвязи, рассказала, что болезнь не отразилась на внешности артистки.

Несмотря на месяц, проведённый в состоянии комы, Марина Абросимова никак не изменилась внешне. На просьбу опубликовать запись разговора с артисткой Соколова ответила отказом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Денис Проценко высказался о врачах, лечащих певицу МакSим
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Зачем президент Сербии открывает судебный процесс против себя
Валерий Коровин: плавильный котел наций нигде не получился
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Специалист: коронавирус у беременных женщин развивается чаще и опаснее
Денис Проценко рассказал о медиках, спасших певицу МакSим
Пиар-тур: почему лидер "Альянс патриотов Грузии" готова ехать в Москву
Мошенники выманили у 92-летнего жителя Подмосковья более 10 млн рублей
Коронавирусу нет: на Дону возобновили рейды по соблюдению мер предосторожности
"Мой разрез глаз и нос": Брухунова показала подросшего сына Вагана
Ситуация с коронавирусом не дала Обаме отметить юбилей с Клуни и Спилбергом
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Кто убил белорусского радикала Шишова
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Усам Оздемиров Сквозь скалы к светлому будущему: что изменит модернизация БАМа Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
На Украине цены на газ устремились в космос
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников