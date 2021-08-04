Денис Проценко рассказал о медиках, спасших певицу МакSим

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что знает, кто лечит певицу Марину Абросимову (МакSим). Врач уверил, что артистка находится в руках "крутых коллег" — анестезиологов-реаниматологов и не только.

Специалист высоко оценил профессионализм команды медиков.

"Крутые коллеги, я знаю, кто её лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты", — отметил Проценко беседе с журналистами радио "Комсомольская правда".

Эксперт убеждён, что российские специалисты спасают людей даже если ситуация кажется безнадёжной. Он отметил, что важное значение имеет возраст. Молодой организм успешнее справляется с недугом.

Накануне менеджер МакSим Маргарита Соколова, которая общалась с певицей по видеосвязи, рассказала, что болезнь не отразилась на внешности артистки.

Несмотря на месяц, проведённый в состоянии комы, Марина Абросимова никак не изменилась внешне. На просьбу опубликовать запись разговора с артисткой Соколова ответила отказом.

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