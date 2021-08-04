Врачи запретили певице МакSим вставать с постели

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала состоянии артистки. По ее словам, 38-испонительница лишь начала осознавать, что находилась в коме несколько недель. .

Соколова объяснила, что организм артистки понемногу укрепляется. Марина уже может самостоятельно сидеть, свесив ноги с кровати.

При этом певице запретили вставать с кровати и передвигаться по палате.

"Марина боец, не ноет, не жалуется", — отметила Соколова.

Хорошим знаком является то, что у исполнительницы пробудился аппетит, и она просит принести ей мороженное. Специфическая больничная еда пришлась Марине не по вкусу.

Абросимова уже пообщалась по видеосвязи с родными. По словам представительницы артистки, она шутит и смеётся, что внушает оптимизм близким певицы. Сомнения в том, что МакSим сумеет вернутся к обычной жизни уже рассеиваются.

При всех симптомах, напоминающих "ковид", диагноз коронавирусная инфекция так и не подтвердился у Абросимовой.

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