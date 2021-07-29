Бывший мэр Иркутска оправдался за пародийный ролик на Little Big

Бывший мэр Иркутска и действующий депутат законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов объяснил, почему в Сети появилось видео его сногсшибательного танца на берегу Байкала.

Ранее политик поразил всех своим артистизмом и креативом. Экс-глава Иркутска решил в искромётной форме ответить солисту группы Little Big Илье Прусикину, который усомнился в чистоте озера Байкал.

Слова были положены на композицию "UNO" группы Little Big. Он упрекнул Прусикина в том, что он не видит дальше своего носа и не может отличить пыльцу от деревьев от настоящего загрязнения.

"Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал… Я все уже собрал", — отметил в своём ролике Кондрашов.

Высокопоставленный господин уверил корреспондента "Ъ”, что ролик был смонтирован без его ведома. Он предполагает, что с его смартфона просто украли видео- и аудиоматериалы.

"Действительно, я планировал снять подобный ролик, своеобразный "ответ” солисту группы. У меня и моей команды было несколько вариантов готового клипа, мы отсняли различные кадры, записали аудио. Финальным решением должно было стать совсем другое видео с иной озвучкой. С удивлением узнал сегодня о том, что ролик с моим участием распространяется в социальных сетях. Могу предположить: либо мой смартфон с рабочими материалами был взломан, либо кто-то из съемочной группы поторопился выдать сырую версию". — цитирует слова экс-мэра издание "Коммерсант”.