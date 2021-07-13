Олег Газманов не может попасть в свою элитную квартиру в Латвии

Вот уже несколько лет Олег Газманов не может побывать в своей элитной квартире в Латвии. Дело в том, что в 2014 году МИД страны внесло певца в чёрный список.

Несмотря на то, что артиста лишили возможности отдыхать в Юрмале, он ежемесячно платит налоги на недвижимость. Однако продавать квартиру Газманов не хочет, так как это не выгодно, сообщает "Дни.ру".

После того, как власти Латвии перестали пускать в страну россиян и отказались от проведения музыкального фестиваля, цены на недвижимость в стране упали.

Музыкант даже не может выяснить, что сейчас происходит с его элитной недвижимостью.

"Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился, я не знаю. Я не шучу!" — сообщил певец…

Сейчас Олег Газманов активно гастролирует с юбилейной концертной программой "7:0 в мою пользу". Артист предполагает, что этот тур может стать последним в его творческой карьере, сообщает сайт телеканал "360".

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