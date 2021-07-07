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"Ни ритма, ни такта": Волочкова станцевала с горцами лезгинку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасию Волочкову приветствовали в Астрахани темпераментным танцем народа гор. Балерина пыталась повторить движения виртуозных танцоров, но весьма разочаровала подписчиков.

"Ни ритма, ни такта": Волочкова станцевала с горцами лезгинку

Бывшая прима Большого театра опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео. На кадрах Анастасию окружили танцоры, демонстрирующие невероятно энергичный танец в национальной одежде одной из кавказских республик.

"Вот так меня встречают в Астрахани мои друзья!" — написала Волочкова под видео.

Бравые парни показывали чудеса хореографии, тогда как профессиональная балерина демонстрировала довольно вялые телодвижения.

Подписчиков удивила такая безынициативность Волочковой, которая предпочла оставаться больше зрителем зажигательного танцевального номера, чем его участницей.

"Как!!!???? Будучи балериной, так танцевать";

"Да уж… танцы твои — отпад: ни ритма, ни такта";

"Всё ждала, когда же ногу закинет!" — комментировали кадры недружелюбно настроенные фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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