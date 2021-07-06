Сафронов винит Проклову в крушении памятников Табакову

Известный живописец Никас Сафронов уверен, что своими откровенными признаниями актриса Елена Проклова испортила безупречную репутацию гения. Её заявления, по мнению художника, спровоцировали уничтожение всего, что связано с именем знаменитого основателя "Табакерки".

67-летняя актриса ранее заявила о харассменте, которому она подверглась в 15-летнем возрасте со стороны известного артиста. Интервью Прокловой, в котором она рассказывает о растлении, просто взорвало общество. В рассказах актрисы, которая не называла имён, все почему-то узнали Олега Павловича.

Многие укорили Елену Игоревну за то, что она ворошит прошлое и поднимает крайне щекотливую тему, бросающую тень на талантливого актёра.

При этом нашлись те, кто воспылал ненавистью к Табакову, начав громить и жечь всё, что связано с именем легендарного артиста.

Сафронов уверен, что Проклова сделала опрометчивый шаг, рассказав о личных проблемах спустя полвека.

"Вот рассказала Лена Проклова где-то что-то на телевидении, не сказала о ком, о чем, но все решили, что это Табаков. Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней! Это может быть вымысел, фантазия, литературный образ. Все может быть домыслено по сценарию для программы. Но люди неистовые, идут крушить, ломать", — цитирует ФАН слова художника.

Примечательно, что раньше Сафронов заступался за Проклову.

"Лену, наверное, не стоит так сильно критиковать. Она пострадала психологически: после тех событий у неё осталась тяжёлая травма, которая все эти годы мешала ей жить", — говорил Никас Степанович в Интервью "Собеседнику".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.