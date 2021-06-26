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Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Маликов спел в дуэте с Ольгой Бузовой на фестивале "Жара". Выступление с экс-ведущей "Дома-2" вызвало шквал критики в адрес певца со стороны его поклонников.

Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой

Фанаты были очень разочарованы тем, что их любимый исполнитель решил выступить с погрязшей в скандалах Бузовой.

"Вот уж без Бузовой можно было обойтись! Принуждают вас всех что ли ее пиарить?";

"Дуэт с Бузовой … нет слов. Это прям печаль печальная, грусть грустная!";

"Дмитрий, зачем вы пели с Бузовой? Это отвратительно, если честно!" — написали они в комментариях.

Но нашлись и те, кому понравился новый тандем. Некоторые пользователи считают, что дуэт Бузовой и Маликова звучал по-новому и очень свежо, сообщают "Дни.ру".

Напомним, что второй день масштабного музыкального мероприятия прошёл без зрителей. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации организаторы вынуждены были отказаться от публики. Звёзды прошлись по красной дорожке, а потом выступали перед пустым залом.

 

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Дмитрий Маликов и Ольга Бузова
Автор: Снежана Шахова
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