Орбакайте объяснила, почему сравнивает старшего сына с принцем Гарри

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сообщила поклонникам о сходстве своего старшего сына Никиты Преснякова с британским принцем Гарри, сообщает издание StarHit со ссылкой на документальный фильм звезды

"Никита — наш принц Гарри, как мы его когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно порой даже похож на этого парня, этого англичанина своими поступками и суждениями. У него есть всегда свое мнение. Я очень рада, что он рано стал самостоятельным, как всегда хотел", — заявила артистка.

По словам Орбакайте, Никита всегда пытался найти свой собственный путь в жизни. Певица отмечает, что у наследника её характер. В детстве Кристина была тоже очень категоричной.

Она даже получила прозвище "спичка", так как могла вспылить из-за любой несправедливости.

Сообщается, что Кристина сняла документальный фильм о своей жизни. Сценарии был написан ко дню рождения звезды.

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