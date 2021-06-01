EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гемпель: "Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире"
Путь к выгоде: в МИД назвали преимущества СМП перед Суэцким каналом
В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины
Пушков ответил "невеждам из Рады" по поводу плакатов о Москве, Киеве и жабах
National Interest поведал, почему блок НАТО должен испытывать ужас
"Нет совести - знайте меру": Володин ответил желающим стрясти с РФ "долги"
Захотят ударить и без SWIFT обойдутся: о возможном "отключении" РФ от системы
Nestle призналась: сделанная ею еда небезопасна для здоровья - Financial Times
В Китае презентовали прототип вертолёта-невидимки

Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рядовой концерт Ольги Бузовой в городе-герое Волгограде закончился шумихой. Выступление звезды "Дома-2" на ParkSeason Fest показалось многим необычным. Словоохотливость Ольги навела публику на мысль о том, что знаменитость, возможно, пропустила бокальчик спиртного перед выходом на сцену. Сама Бузова с гневом опровергла подобные домыслы.

Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде

Представительница селебрити уверила, что её просто оклеветали. Ольга объяснила, что не позволяет себе употреблять алкоголь перед концертом.

"Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы — кальяны, то — элитный алкоголь… Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Как уже все знают: хотите, чтобы были просмотры, напишите едкий материал про Бузову. Так и поступил один инстаграм-паблик. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на это СМИ, разместившее порочащую и лживую информацию обо мне", — приводит слова Ольги интернет-издание Super.

Бузова предположила, что кто-то специально распускает порочащие её слухи, чтобы сорвать подписание контракта.

Организаторы концерта в Волгограде отмечают, что Ольга не употребляла алкоголь перед выступлением. По их словам, Ольгу просто разморило перед концертом.

"Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по её же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста", — уверили в беседе с Газетой. ru организаторы концерта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

БУЗОВА В ВОЛГОГРАДЕ • БУЗОВА ВОЛГОГРАД 2021 • КОНЦЕРТ БУЗОВОЙ В ВОЛГОГРАДЕ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Масло чайного дерева: гинекологи против
Расклейщик объявлений об интимных услугах выстрелил в прохожего за замечание
Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде
Аналитик: для Израиля Нетаньяху лучше, чем то, что предложит новое правительство
Гемпель: "Складывается ощущение, что Зеленский живёт в параллельном мире"
Почему Запад так остервенело ополчился на Белоруссию после истории с Протасевичем
Путь к выгоде: в МИД назвали преимущества СМП перед Суэцким каналом
В США советуют Байдену по-быстрому избавиться от "одиозного клиента" - Украины
Вросший ноготь: симптомы, диагностика, лечение
Пушков ответил "невеждам из Рады" по поводу плакатов о Москве, Киеве и жабах
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко Любовь Степушова Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
Необычная неделя
Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников