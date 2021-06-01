Ольга Бузова прокомментировала скандал в Волгограде

Рядовой концерт Ольги Бузовой в городе-герое Волгограде закончился шумихой. Выступление звезды "Дома-2" на ParkSeason Fest показалось многим необычным. Словоохотливость Ольги навела публику на мысль о том, что знаменитость, возможно, пропустила бокальчик спиртного перед выходом на сцену. Сама Бузова с гневом опровергла подобные домыслы.

Представительница селебрити уверила, что её просто оклеветали. Ольга объяснила, что не позволяет себе употреблять алкоголь перед концертом.

"Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы — кальяны, то — элитный алкоголь… Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Как уже все знают: хотите, чтобы были просмотры, напишите едкий материал про Бузову. Так и поступил один инстаграм-паблик. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на это СМИ, разместившее порочащую и лживую информацию обо мне", — приводит слова Ольги интернет-издание Super.

Бузова предположила, что кто-то специально распускает порочащие её слухи, чтобы сорвать подписание контракта.

Организаторы концерта в Волгограде отмечают, что Ольга не употребляла алкоголь перед выступлением. По их словам, Ольгу просто разморило перед концертом.

"Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по её же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста", — уверили в беседе с Газетой. ru организаторы концерта.

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