Никита Панфилов рассказал, как узнал об измене жены от сына

Известный актёр поведал о предательстве супруги.

Артист, за которым закрепилось амплуа героя-любовника, сетует на то, что женщины не хранили ему верность.

Первый брак с актрисой Верой Бабенко распался, потому что Никита Панфилов увидел переписку жены с другим мужчиной.

Позже он женился на Ладе Поярковой. В 2013-м Лада родила Никите сына Добрыню. Однако и этот брак готовил ему жестокое разочарование.

Распри с супругой возникали по поводу частых творческих командировок актёра. Однажды Панфилов в очередной раз вернулся из длительной поездки, где снимался в фильме "Пёс".

"Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: "Да, я буду слушаться маму, папу и дядю". Имени этого дяди я называть не буду… Лада твердила: «Если бы ты меня любил, ты бы сменил профессию»", — приводит слова Панфилова Hello!.

Сейчас артист женат на женщине по имени Ксения Соколова, которая в 2018 году родила ему дочку Аврору. Отношения Панфилова с третьей супругой его полностью устраивают.

"Меня абсолютно устраивает то, как сейчас выглядит наша семья. Ксюша понимает, что у меня есть работа, а ее работой являются дом и семья. У нас нет взаимных претензий друг к другу. Она уважает мой труд, а я — ее заботы о доме и по воспитанию дочери", — рассказал артист.

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