Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Назван способ сделать из кофе эликсир здоровья и долголетия
Пушков объяснил реакцию Зеленского на марш в честь нацистов в Киеве
Проклова объяснила, зачем рассказала свою историю о домогательствах
Дочь Заворотнюк назвала отморозками тех, кто обижал её маму
Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса
Путин подписал закон о запрете ВНЖ за рубежом для военных и госслужащих
Варикоз: нехорошие последствия некрасивых ног
Лишат ли должников последнего жилья?
Офис Зеленского отреагировал на прошедший в Киеве "Марш вышиванок"

Никита Панфилов рассказал, как узнал об измене жены от сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный актёр поведал о предательстве супруги.

Никита Панфилов рассказал, как узнал об измене жены от сына

Артист, за которым закрепилось амплуа героя-любовника, сетует на то, что женщины не хранили ему верность.

Первый брак с актрисой Верой Бабенко распался, потому что Никита Панфилов увидел переписку жены с другим мужчиной.

Позже он женился на Ладе Поярковой. В 2013-м Лада родила Никите сына Добрыню. Однако и этот брак готовил ему жестокое разочарование. 

Распри с супругой возникали по поводу частых творческих командировок актёра. Однажды Панфилов в очередной раз вернулся из длительной поездки, где снимался в фильме "Пёс".

"Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: "Да, я буду слушаться маму, папу и дядю". Имени этого дяди я называть не буду… Лада твердила:  «Если бы ты меня любил, ты бы сменил профессию»", — приводит слова Панфилова Hello!.

Сейчас артист женат на женщине по имени Ксения Соколова, которая в 2018 году родила ему дочку Аврору. Отношения Панфилова с третьей супругой его полностью устраивают.

"Меня абсолютно устраивает то, как сейчас выглядит наша семья. Ксюша понимает, что у меня есть работа, а ее работой являются дом и семья. У нас нет взаимных претензий друг к другу. Она уважает мой труд, а я — ее заботы о доме и по воспитанию дочери", — рассказал артист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Никита Панфилов: об изменах, голых партнершах и откатах в кино // А поговорить?..
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Никита Панфилов рассказал, как узнал об измене жены от сына
Петр Своик: русскоязычному образованию в Казахстане ничто не угрожает
Дочь Урганта разорвала отношения с возлюбленным-афроамериканцем
Патриарх Кирилл выступил с неожиданным предостережением властям
Назван способ сделать из кофе эликсир здоровья и долголетия
Пушков объяснил реакцию Зеленского на марш в честь нацистов в Киеве
Мечты и реальность: Общее собрание РАН  обсуждает будущее космонавтики
Собчак прокомментировала обвинения Дудя в пропаганде наркотиков
Валерий Меладзе выбрал для новорождённой дочки красивое имя
Проклова объяснила, зачем рассказала свою историю о домогательствах
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Как перед вторжением: США отзывают граждан из России

Посольство США призвало американских граждан срочно покинуть Россию и почти "закрыло" консульские услуги. Такое было перед атаками на Югославию, Ливию, Ирак..

Как перед вторжением: США отзывают граждан из России
Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию
Балканы
Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию
Мир. Новости мира
Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса
Происшествия
Врачи борются за жизни детей, попавших в ДТП под Ставрополем
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Мир. Новости мира
Почему российская элита против присоединения Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе выбрал для новорождённой дочки красивое имя
Десятки людей погибли во время израильского религиозного праздника
Катастрофы
Десятки людей погибли во время израильского религиозного праздника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников