Дочь Трофима не ориентируется на песни звёздного отца

Дочь певца Трофима прошла в финал шоу "Голос Дети". В связи с этим на ребёнка обрушился шквал негатива. Елизавету Трофимову обвиняют в том, что она стала финалисткой благодаря звездному папе.

Сама девочка равнодушна к негативному отношению, объясняя это тем, что критиковать ее будут в любом случае.

"Когда шла на "Голос" я не задумывалась о том, что мой папа известный артист. Мне было на это наплевать. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое. Даже если бы папа не был известен, был бы хейт. Я на это не обращаю внимания, я знаю, что это неправда", — прокомментировала ситуацию Елизавета.

Дочь Трофима также призналась, что музыка отца ей не близка, но некоторые его песни она часто слушает.

"У папы есть классные песни, которые я даже слушаю. Когда плохое настроение, включаю его лирические композиции. Но я этим не интересуюсь — немножко не мой стиль", — призналась девочка корреспонденту YouTube-канала "Голос Дети".

Также девочка мечтает выпустить альбом со своим братом.

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