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Мать Андрея Аршавина пожаловалась на козни Барановской

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Аршавина уверена, что бывшая невестка не простила сыну расставания с ней.

Мать Андрея Аршавина пожаловалась на козни Барановской

Мама футболиста рассказала, что после разрыва с Андреем Аршавиным Юлия Барановская мстила экс-супругу.

Как утверждает бывшая свекровь Барановской, Юлия так и не стала законной женой футболитса, несмотря на то, что родила ему детей.

После расставания Барановская якобы требовала от футболиста денег.

Татьяна Ивановна уверена, что Юлия была не прочь принять Аршавина назад после того, как он расстался с Алисой Казьминой, однако у Андрея были другие планы.

Мать Аршавина отметила, что совместная жизнь с Барановской негативно отразилась на сыне. Он, по словам Татьяны Ивановны постарел и замкнулся в себе.

"У меня с Юлей всегда были сложные отношения, но мы старались находить точки соприкосновения. Тогда я понимала, что это будет война. Знала, что Юля так просто не отдаст свою лондонскую жизнь и свою историю с Андреем. Так и получилось. Юля объявила Андрюше войну", — цитирует Татьяну Ивановну сайт Teleprogramma. pro.

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Автор: Елена Былкина
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