Лишившийся памяти Бари Алибасов интересуется женщинами

Продюсер группы "На-На" ничего не помнит, но сохраняет прекрасное расположение духа.

Бари Алибасов проживает вместе с сыном Бари Алибасовым-младшим в Калининграде. Наследник шоумена забрал его к себе из Москвы после череды злоключений.

В Калининграде чёрная полоса в жизни продюсера не закончилась. Он сломал ногу. При этом Бари Каримович, по словам сына, ничего не помнит.

"С памятью ситуация остается такой же удручающей. На данный момент больше 15-20 минут удержать понимание, где он находится, не удаётся", — цитирует Бари-младшего ФАН.

Сын шоумена объяснил, что главный "нанаец" страны помнит хорошо всё, что было до 2005 года. После этой даты в мозгах продюсера наблюдается провал.

Усилия медиков направлены на то, чтобы состояние Бари Каримовича не стало хуже.

"На коляске он гоняет по квартире, обнимается с мамой, шлепает по попе медсестёр, которые к нему приходят. Им нравится, и они шутят на эту тему. Физическое состояние у него хорошее", — сказал Бари Бариевич.

Настроение у Алибасова старшего, по словам наследника, прекрасное. Он шутит и хорошо соображает.

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