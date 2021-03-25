Азиза: Манижа на Евровидении - чистый политический хайп

Выход в финал Евровидения Манижи, представляющей Россию, вызвал недоумение у певицы Азизы.

Азиза

Что именно понравилось, а что нет, она рассказала "Правде.Ру".

— Мне понравились только народные вставки. Только народные стилизованные костюмы у солистки, когда она в начале выходит. Стилизация под народные русские кокошники. И всё.

Песня, голос, энергетика — все ноль, все мимо.

— Тем не менее Европа оценила, получается.

— Неудивительно. Это же чистой воды политика, я считаю. Я не думаю, что они оценили артистку и тем более песню. Это конкурс песни, а она проигрышная.

— Ваш прогноз: Манижа не войдет в тройку?

— Однозначно — нет.

К слову, мнение Азизы касаемо песни, с которой выступает на Евровидении Манижа, целиком совпало с мнением продюсера Виктора Дробыша, который определяет потенциальные хиты с первых нот:

Дробыш "не понял прикола", услышав песню Манижи

Продюсер с первых нот может определить потенциальный хит-победитель.

Дробыш отмечает, что песня, которая может понравиться зрителям Евровидения, должна запоминаться после первого прослушивания.

Продюсер, услышав песню, выбранную для презентации на главном песенном конкурсе Европы, сказал что он "не понял прикола".

Дробыш признаёт, что Манижа является "интересным персонажем", которую очень ценит Николай Носков. К самой певице у Виктора Яковлевича претензий нет, однако большие вопросы вызывает её песня под названием Russian Woman.

"Евровидение, на мой взгляд, — это конкурс песни. И это, конечно, конкурс хорошей песни. Такой, которую не надо разделять на смысл текста, аккорды, танцы, ещё на что-то. Оно либо есть, как в свое время Рыбак нам показал или ABBA давным-давно, либо этого нет — и тогда начинается копание в деталях и привязывание этого материала к Евровидению", — сказал Дробыш в интервью на YouTube-шоу "Алёна, блин!".

В песне Манижи, по мнению продюсера, не хватает запоминающейся мелодии.

"Если мы говорим о песне, то она должна произвести сиюминутное впечатление. Лично на меня она не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела. Всё-таки Евровидение — это такое действо, где приветствуется либо горлопанство, либо что-то с фриками, либо должен быть какой-то заход сбоку, как финны в своё время зашли через Интернет с масками и роком. Либо это должен быть безусловный стопудовый хит, как, например, у Рыбака", — выразил своё мнение Дробыш.

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