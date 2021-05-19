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Европе понравилась Манижа – зрители "Евровидения" дали ей путевку в финал

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Европе понравилась Манижа – зрители "Евровидения" дали ей путевку в финал

Представляющая Россию певица Манижа по итогам зрительского голосования прошла в финал.

Вместе с ней в конкурсе остались ещё девять исполнителей: из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, с Кипра, Мальты и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал также выйдут 10 участников.

Автоматически финалистами становятся представители государств "большой пятерки" "Евровидения" (стран, которые основали конкурс) — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).

Манижа вновь выйдет на роттердамскую сцену "Евровидения" 22 мая.

Как оказалось, Первый канал, который "рулил" отбором представителя России на песенном конкурсе, лучше понимает вкусы европейского зрителя, чем "широкая" и музыкальная общественность в нашей стране, где очень многие были недовольны ни кандидатурой Манижи, ни её песней:

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Manizha - Russian Woman - LIVE - Russia 🇷🇺 - First Semi-Final - Eurovision 2021
Автор: Ольга Лебедева
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